رسميا.. الزمالك يوافق على انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الموافقة رسميا، على انتقال حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الرجاء المغربي على سبيل البيع النهائي.

الزمالك يوافق على بيع حميد أحداد للنادي المغربي مقابل 100 ألف دولار

ووافقت اللجنة، على بيع أحداد للنادي المغربي، مقابل 100 ألف دولار، مع تنازل اللاعب عن كل مستحقاته لدى نادي الزمالك.

وكان أحداد، أعير إلى الرجاء المغربي الموسم قبل الماضي، وعاد الموسم الماضي للزمالك، وأسهم في تتويج الأبيض بالدوري الممتاز موسم 2020- 2021.

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