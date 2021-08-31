«تسنيم» تفوقت في الثانوية ورفضتها الكليات.. الدمج السبب

رغم تفوق ابنتها في المرحلة الثانوية وحصولها على مجموع لا يستهان به وتفوقها بمختلف المراحل الدراسية، إلا أن مجموعها لم يؤهلها للإلتحاق بالكلية التي حلمت بها، بسبب «الدمج»، وهو ما وقع على رأس الأم وابنتها كالصاعقة التي لم تحتملها وباتت تسأل نفسها «أين ذهب تعب وشقاء السنين الماضية؟».

والدة تسنيم: ابنتي حصلت على مجموع 95.6% ورفضتها الكليات لأنها دمج

تروى هايدي سامي مدرسة ألعاب بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل أزمة ابنتها تسنيم عماد خليل الطالبة بمدرسة محمود زكى سالم الثانوية بنات لـ«الوطن» قائلة: «حصدت ابنتي مجموع 95.6% قسم أدبي، ورغم آداء ابنتي الاختبارات بكلية الفنون الجميلة إلا أن النتيجة جاءت غير لائقة ولا نعلم السبب وراء ذلك فابنتي كل ما تعاني منه هو بطء كلامها وكانت تدرس دمج ورغم ذلك حققت مجموعا يفترض أن نفتخر به جميعاً حاولنا جاهدين أن تلتحق الفتاة بكليات تربية وسياحة وفنادق واقتصاد وعلوم سياسية ورياض أطفال، ووجدنا أن ابنتي لا يحق لها سوى الالتحاق بأقسام محددة بكلية الآداب وهي مكتبات وتاريخ وفلسفة».

الأم: عايزة حق بنتي

وتساءلت الأم: «لماذا لا تلتحق ابنتى بكليات آداب قسم إعلام أو آثار؟ هل جزاء التفوق والاجتهاد طوال السنوات الماضية أن ترغم على الالتحاق بكليات محددة؟».