رئيس زامبيا المنتخب يقيل قيادات الجيش والأجهزة الأمنية

أقال رئيس زامبيا المنتخب، هاكيندي هيشيليما، المفتش العام لدائرة شرطة زامبيا كاكوما كانجانجا وجميع رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم بعد أسبوع تقريبًا من تنصيبه، حيث أعلن هيشيليما أمس، تعيين قادة جدد للجيش والقوات الجوية، وكذلك رئيسًا جديدًا للجناح الدفاعي للبلاد.

وقال هيشيليما في خطاب تليفزيوني: «سأعفي جميع مفوضي الشرطة بأثر فوري»، وذلك دون أن يوضح أسباب الإجراء، كما عزل هيشيليما جميع مفوضي الشرطة الإقليميين، ليلمح بعدها إلى الإصلاحات الوشيكة وإعادة تنظيم هيكل قيادة جهاز الشرطة في زامبيا، مع توقع الاحتفاظ ببعض الضباط»، وذلك وفقا لما أفاد موقع «أول أفريكا».

وتابع هيشيليما: «أجرينا هذا المساء بعض التغييرات في أجهزة الدفاع والأمن، وأصبح الفريق دينيس عليبوزوي، قائد جيش زامبيا الجديد وسينوبه اللواء جيفري زيل، كنائب قائد الجيش ورئيس الأركان».

وتولى هيشيليما، 59 عامًا، منصبه في 24 أغسطس 2021، بعد فوزه الكبير على الرئيس الحالي، إدجار لونجو، حيث فاز بأكثر من 60٪ من الأصوات وينظر إليه على أنه رد فعل الناخبين على سوء الإدارة الاقتصادية للرئيس لونجو، مع قيادته الاستبدادية، وفي حديثه بعد فترة وجيزة من اعتراف لونجو بالهزيمة، انتقد هيشيليما النظام المنتهية ولايته، متذكراً أنه تم اعتقاله 15 مرة، مؤكدا أنه لن يكون هناك عقاب ضد أولئك الذين اعتقلوا خصومهم السياسيين، وهو يعني إدارة الرئيس لونجو.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية الزامبي الجديد، سيتومبيكو موسوكوتواني، في مقابلة: إن الموافقة على برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي أمر هام للغاية لأن هذا سيعطي ثقة الدائنين ويمنح الحكومة تمويلًا أرخص وأطول.

ويواجه موسوكوتواني، مهمة شاقة تتمثل في محاولة إخراج بلاده من أزمة ديون طال أمدها، وتعهد بإعطاء الأولوية للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.