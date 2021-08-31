5 شروط لـ«السايس» منها «القراءة والكتابة».. وحبس 3 سنوات للمخالفين

بدأت الدولة المصرية في التطبيق التجريبي لقانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو من العام الماضي، وحدد عدة شروط لعمل «السايس».

قانون السايس

وبدأت بعض المحافظات في تنفيذ قانون السايس، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، من بينها الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

شروط عمل السايس

وحدد القانون في المادة رقم «7» الشروط التي يجب أن تتواجد في من يرغب أن يقوم بنشاط «تنظيم انتظار السيارات» ليحصل على الرخصة التي تمكنه من ممارسة النشاط، فالقانون الجديد يسعى لإلغاء العشوائية في تنظيم انتظار السيارات، وأبرزها إيجادة القراءة والكتابة وألا يقل عمر الشخص عن 21 سنة، بالإضافة إلى حصوله على رخصة قيادة سارية وخلو ماضيه من أي قضايا أو جرائم من النوع المخل للشرف أو الأمانة أو قضايا التعدي على الذات، ويجب أن يحصل على شهادة صحية تثبت عدم تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات.

مخالفات السايس

ولم يغفل القانون عن المخالفات التي من الوارد حدوثها، فتم توضيحها في المواد رقم «8» و«9» و«10»، بالإضافة إلى توضيح العقوبات، وهي تتلخص في الآتي:-

في حالة حصول «السايس» على أموال زيادة عن التي تم تحديدها في النظام، تسحب منه الرخصة، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات مع دفع غرامة لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو تطبيق إحدى العقوبتين.

-إذا قام شخص بممارسة النشاط دون حصوله على رخصة يتم حبسه مدة لا تزيد عن 6 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه أو إحدى العقوبتان.

- وفي حالة إثبات أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على علم بالمخالفات التي يقوم بها الممارس لنشاط تنظيم انتظار السيارات، وأن حدوث الأمر كان نتيجة إهماله أداء واجبته فيتم معاقبته بنفس العقاب، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.