«لو عريس ومحتار».. كيفية التخلص من مخلفات تشطيب الشقق مجانا

يحمل الكثيرون من المقبلين على الزواج، عبء التخلص من مخلفات التشطيب التي تحدث في الشقق الحديثة ويسعون إلى التخلص منها بشتى الطرق ويدفعون أموالا عديدة للعمال مقابل ذلك، وهو ما وضعت هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حلولا للتخلص منها.

وخصصت هيئة تجميل القاهرة بعض الأرقام التي يمكن للمواطنين التواصل معها، من أجل رفع مخلفات الهدم وتشطيب الوحدات السكنية مجانا، وكذلك المخلفات المتراكمة بالوحدات السكنية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طرق التخلص من مخلفات تشطيب الشقق.

طرق التخلص من مخلفات تشطيب الشقق

وأوضحت هيئة النظافة والتجميل، أن هذه الخدمة تم إتاحتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق الذي يتسبب في تشويه شوارع المدينة الحضارية.

وتتاح خدمة نقل المخلفات من خلال الخطوط الساخنة لهئية تجميل ونظافة القاهرة التي تعمل على مدار الساعة، وهى 29223410، أو 26843759.

وتهدف هيئة نظافة وتجميل القاهرة بهذه الخدمة، إلى القضاء على التراكمات بالشوارع وظاهرة عربات الكارو، التى تلقى حمولتها بالطرق العامة، مناشدة المواطنين التعاون معها في تحسين الشكل العام للشوارع، وتجنب إلقاء المخلفات في غير أماكنها والالتزام بالحفاظ على المظهر الحضاري لمدينتنا.

وتعمل الخدمة وفق بيان هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على نظافة الشوارع، ومنع إلقاء المخلفات، أو تراكمات هدم بالشوارع، ومنع التخلص من أي مخلفات بشكل عشوائي، مطالبة المواطنين بالاتصال بالأرقام المذكورة سابقا لإبلاغ رسالتهم وفي حينها تقوم الهيئة بالتحرك لإزالة التراكمات أو المخلفات في المكان أو الشقة الخاص بك؛ من أجل مواجهة ظاهرة انتشار بعض سيارات النقل وعربات الكارو التي تعمل على نقل مخلفات المباني في الطرق مما يؤدى إلى إيذاء المارة وتعطل حركة المرور.