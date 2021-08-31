محافظ قنا يقرر إيقاف مدير مصنع الألبان وعاملين اثنين عن العمل

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إيقاف مدير مصنع الألبان ومسئولي الحسابات والمخازن بالمصنع التابع لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، لمدة ثلاثة أشهر عن العمل احتياطيا، لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في عدم اتباعهم للتعليمات والقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمصنع .

وقال محافظ قنا، إنه لا تهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامة وجهات التحقيق، وإيقافهم عن العمل ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال مناصبهم الوظيفية فى التربح، ومخالفة القانون، مشيرا إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة ، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.