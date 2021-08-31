نهاية أكتوبر المقبل.. انطلاق معرض روسيا بألوان مصرية

وجه أليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، الدعوة لفناني مصر والموهوبين في فن الرسم للمشاركة بمعرض «روسيا بألوان مصرية» والمقرر افتتاحه نهاية أكتوبر القادم، بمقر البيت الروسي بالقاهرة، كما يجري التجهيز لنقل المعرض إلى موسكو في العام المقبل.

وأضاف «تيفانيان» في بيان صحفي أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا الذى لازالت فعالياته مستمرة في البلدين، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب المشاركة في المعرض لجميع الموهوبين من الشباب المصري لرسم لوحة عن روسيا من الزاوية التي يختارها الفنان.

المعرض يسافر إلى روسيا في العام المقبل

من جانبه، أشار شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز، أن الاختيار وقع على الفنان الكبير «إبراهيم غزالة» ليكون قوميسير المعرض برئاسة اللجنة المنظمة التي ستضم الفنان أحمد بيومى والفنانتان الروسيتان «سفيتلانا عياد» و«آنا مينشيكوفا»، مضيفاً أن البيت الروسي سيبدأ في استقبال اللوحات الفنية للمشاركين بالمعرض في بداية شهر أكتوبر لعرضها على لجنة التحكيم واختيار أفضل الأعمال، كما أكد جاد أن التنسيق سوف يبدأ مع وزارة الثقافة المصرية والسفارة المصرية في روسيا لنقل المعرض إلى موسكو في منتصف العام القادم.

وأكد إبراهيم غزالة، قوميسير المعرض، سعادته بالمشاركة في تنظيم المعرض الذى سيتيح الفرصة للفنانين المصريين لتسجيل انطباعاتهم عن دولة روسيا الصديقة، بحيث يشارك كل فنان بعمل أو عملين في مساحة لا تتجاوز المتر المربع، مرحبا بزملائه الفنانين «بيومى، سفيتلانا، وآنا» أعضاء اللجنة مؤكداً أن معرض روسيا بألوان مصرية سيكون حدثاً ثقافياً وفنياً مميزاً.

وينظم الجانبان المصري والروسي، العديد من الأنشطة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة، احتفالا باختيار عام 2020/ 2021، عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي.