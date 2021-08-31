مركز تدريب علوم الحاسب بأسيوط ينظم ورش عمل للعاملين بالمحليات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية تدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بمختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات، بما يساهم في إصلاح منظومة الجهاز الإداري للمحافظة.

الدولة تولي اهتماماً خاصاً ببناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية

واوضح في بيان صحفي، اليوم، أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً ببناء قدرات العاملين بالوحدات المحلية لمواكبة عملية التطور التكنولوجي وتحديث بنية الجهاز الحكومي مشيداً بدور مركز التدريب علي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة وما يقدمه من خدمات تدريبية في مجالي اللغات وتكنولوجيا المعلومات.

تدريب 441 شخصا من العاملين بالديوان العام للمحافظة

وأوضح أحمد مدكور مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أن المركز يقوم بمنح الدورات والتدريبات سواء العاملين بالشركات والمصالح الحكومية والمجالس المحلية والإدارات التابعة لمحافظة أسيوط أو الشباب من أبناء أسيوط وتأهليهم لسوق العمل موضحاً أن المركز قام بتدريب 441 شخصا من العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على الحاسب الآلي واللغة الانجليزية ولغة الاشارة إلى جانب تنمية المهارات البشرية وسط تنفيذ للاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه تم الاستعانة بخريجي مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة وTOT وخريجي قادة المستقبل في إدارة الورش والندوات تنفيذاً لتوصيات المهندس صلاح شحاتة مساعد وزارة التنمية المحلية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي خلال ورشة انطلاقة (3) فضلاً عن الاستعانة بأساتذة وأعضاء هيئة تدريس بجامعة أسيوط ومديرية التنظيم والإدارة بأسيوط لافتاً إلى التواصل المستمر مع المراكز والأحياء للتعرف على احتياجاتهم في التدريبات وورش العمل وكيفية الاستفادة من المتدربين بعد الانتهاء من تدريباتهم.