المصرية للاتصالات: توصيل الإنترنت فائق السرعة لنحو 1413 قرية

تفقد اليوم المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، سير العمل بمشروع تطوير البنية التحتية وتوصيل شبكات الألياف الضوئية للقرى والمناطق الريفية ضمن مساهمة الشركة المصرية للاتصالات في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك خلال زيارة مفاجئة لمحافظة الغربية.

تنفيذ عمليات التطوير

وتضمنت الزيارة قرية تفهنا العزب وقرية نهطاي بمركز زفتي، وخلال الزيارة وجه «حامد» الشكر لجميع العاملين المشاركين في المبادرة لما يبذلونه من جهود على مدار الساعة لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث على أكمل وجه ووفق الجدول الزمني المحدد.

المرحلة الأولى

تقوم الشركة المصرية للاتصالات ضمن مساهمتها في المرحلة الأولى في المشروع بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 1413 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بما يعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وضمان وصول خدمات الإنترنت فائق السرعة للريف المصري، ويتضمن ذلك وصول شبكة الألياف الضوئية لأكثر من مليون مبنى يتضمن أكثر من 3 مليون وحدة سكنية، ويعد هذا هو المشروع الأضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات بتكلفة تقارب 6 مليار جنيه، وسينتهى وفقا للخطة الزمنية المحددة له.

المشاركة في حياة كريمة

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، خلال جولته: «فخورون بالمشاركة في مشروع حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والذي يعد المشروع الأعظم في مجال تطوير البنية التحتية في التاريخ المصري الحديث»، مضيفًا أن «وصول شبكات الألياف الضوئية للريف المصري يضمن تقديم كافة خدمات مصر الرقمية لهذه القرى بكفاءة عالية ويسرع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد».