ضبط 1500 طن مواد خام مجهولة داخل مصانع غير مرخصة بالقليوبية والمنوفية

أفادت وزارة الداخلية بأنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وبخاصة جرائم الغش التجارى، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة إقامة بعض الأشخاص مصانع وشركات عشوائية فـى مجال صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والمستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة بنطاق مديريتى أمن «القليوبية، المنوفية» حيث تم استهدافهم بنحو:

ففى مديرية أمن القليوبية، أمكن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية والمسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإجمالى مضبوطات بلغت 225 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، 74.5 طن مواد خام ومنتج نهائى لبلاستيك مجهول المصدر، 7 طن مواد خام ومنتج نهائى لأقطان صناعية مغشوش ومقلد.

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط «مركز، 4 مصانع، 2 شركة، 3 مخازن، متجر» بدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، والمديرين المسئولين عنهما، بإجمالى مضبوطات 37 طن موا­د خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر.

كما ضبط 231.5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية متنوعة ومصنعة ومعبأة بدون ترخيص ومعدة للتداول، 185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومنتج نهائى لمخللات مصنعة معدة للتداول، 767.4 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص، 23945 عبوة مختلفة الأحجام لأسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.