وزيرة التعاون الدولي تتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ببورسعيد

تتفقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، اليوم، وهي أكبر محطة فى تاريخ مصر بتكلفة 1.2 مليار دولار، لمتابعة مستجدات العمل بالمحطة ومعدلات التنفيذ الجارية حتى الآن.

مصرف بحر البقر

ومصرف بحر البقر يجمع الصرف الزراعي لأربع قرى والصرف الصناعي بالشرقية والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية، وتعمل المحطة بطاقة 5.6 مليون م3 يوميا و 2 مليار متر مكعب كل سنة.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وأكد محافظ بورسعيد أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد أكبر محطة معالجة مياه صرف في تاريخ مصر بتكلفة 1.2 مليار دولار وتعالج مياه الصرف الزراعي لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م٣3 يوميا وحوالي ملياري متر مكعب كل سنة.

وأضاف أن العمل يسير على قدم وساق لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية بالمحطة، والتي تساهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر ومعالجته ثلاثيًا يوميا بطاقة 5.6 مليون متر مكعب والمياه المعالجة سيتم نقلها إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم فى استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير وسيكون الوصول إلى مشروع استصلاح أراضي شمال سيناء من خلال أنفاق قناة السويس الجديدة.