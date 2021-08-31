ضبط 2054 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 157 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، والإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب (هواتف محمولة مستعملة - قطع غيار سيارات)، وضبط 29 قضية في مجال الأمن العام وضبط 2054 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن تنفيذ 157 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.