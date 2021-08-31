إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 9 مواطنين في حادث تصادم سيارتين أمام قرية اللوتس في الساحل الشمالي، منذ قليل، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حادث الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الثلاثاء: «أسامة علي محمود، 43 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري، وكدمه بالضلوع وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي رشاد علي 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالأذن، وكدمات وسحجات بالجسم، وعمار محمد محمود 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي محمد عبدالستار 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم»، كما استقبل المستشفى خمسة مصابين آخرين وخضعوا جميعا للفحوصات الطبية اللازمة ولازالوا يخضعون لرعاية الطبية حتى تماثلهم للشفاء.

استكمال الفحوصات للمصابين بحادث الساحل الشمالي

ويجرى الفريق الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى العلمين النموذجى استكمال الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل، وتقديم العلاج اللازم للمصابين، فيما انتقلت مباحث العلمين إلى موقع الحادث لإجراء الفحص الشامل لموقع الحادث والتعرف على أسبابه وملابسات وقوعه ، ورفع تقرير للنيابة التى تولت التحقيق.