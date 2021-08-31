تبدأ بـ 100 جنيه.. حساب توفير يمنح طفلك شقة «لما يكبر»

يرغب الكثير من الآباء في تأمين مستقبل أولادهم منذ الصغر، ويلجأون لفتح حسابات بنكية وادخار مبالغ مالية بها كوديعة تُصرف عند الوصول لسن معينة يحددها البنك، وغالبًا ما يكون سن البلوغ، ولهذا يتنافس كل بنك لتقديم العروض البنكية للعميل، ولعل أبرزها بنك التعمير والإسكان، الذي يسعى لجذب عدد كبير من شرائح العملاء لديه.

«أبناؤك هم أبناؤنا.. وهم عملاء المستقبل».. رسالة حرص بنك التعمير والإسكان على إرسالها لجميع الآباء والأمهات، بهدف تقديم خدمة التوفير لصغارهم منذ الولادة، منها شراء الشقق السكنية أو تأمينها من خلال شهادات ادخار أو حسابات توفير، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا حساب.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه مصري.

- يصدر الحساب باسم الطفل أو الشاب، أقل من 21 عامًا بولاية الولي أو الوصي الطبيعي.

- لولي الأمر حرية التعامل على الحساب من خلال حساب التوفير الإلكتروني، إذ يجرى التعامل بالسحب أو الإيداع من خلال ماكينات الـ ATM.

- يوجد 6 آلالاف ماكينة.

- يجوز الاقتراض بضمان إيداعات الحساب حتى 90% من قيمتها، بإجراءات وعوائد ميسرة.

- يحتسب معدل العائد سنويًا حسب شرائح المبلغ، اعتبارًا من أول الشهر الثاني للإيداع، ويضاف في 31 ديسمبر من كل عام.

- يجرى إجراء السحب على الجوائز كل 6 أشهر للدفتر الذي يصل رصيده إلى 100 جنيه مصري.

الجوائز المقدمة من بنك الإسكان والتعمير

الجائزة الأولى: شقة قيمتها 200 ألف جنيه، ويجوز صرفها نقدًا.

الجائزة الثانية: مقدم وحدة سكنية قيمتها 100 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: مقدم وحدة سكنية قيمتها 50 ألف جنيه.

المئات من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح قيمتها من 250 جنيهًا إلى 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة لـ فتح الحساب

- بطاقة رقم قومي.

- شهادة ميلاد الطفل.

- محل الإقامة فاتورة كهرباء أو تليفون أو مياه.

أسعار العائد

- حساب 1000 جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه، العائد 1.75%.

- حساب 10 آلاف جنيه وواحد، يصل إلى 100 ألف جنيه، العائد 3.25 %.

- حساب 100 ألف جنيه وواحد، ويصل إلى مليون جنيه، العائد 4%.

- حساب أكثر من مليون جنيه، العائد 5%.

يُذكر أن البنوك المصرية تقدم عدة معاملات مالية بقصد التوفير وفتح الحسابات، منها (بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية).