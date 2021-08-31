«لو عاوز تعرف تأميناتك كام؟».. خطوات الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

أضافت بوابة «مصر الرقمية» التابعة للحكومة المصرية خدمات جديدة عبر البوابة، لحصول المواطنين على الخدمة المطلوبة من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية، ومنع الازدحام وانتشار فيروس كورونا المستجد.

خدمات التأمين الاجتماعي على بوابة مصر الرقمية

وتحرص الحكومة المصرية على إضافة العديد من الخدمات الإكترونية للمواطنين عبر بواية مصر الرقمية أو عن طريق بوابة دعم مصر، ومن ضمن الخدمات الجديدة التي أضافتها الحكومة المصرية عبر بوابة مصر الرقمية هي التأمين الاجتماعي، والتي تشمل 13 خدمة تحت بند التأمين الاجتماعي.

وقال مصدر مسؤول إن الحكومة المصرية تدرس بشكل كبير إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية ودعم مصر، من أجل التيسير للمواطنين وإتاحة كافة طلباتهم عن طريق الانترنت ومن المنزل، دون الذهاب إلى المصالح الحكومية.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ« الوطن »، أن خدمة التأمين الاجتماعي تشمل العديد من الخدمات التأمينية التي يحتاج المواطن لها، موضحًا أن المواطن يضطر التوجه إلى المصلحة الحكومية لإنهاء الخدمة، وراعت الحكومة المصرية معاناة المواطنين، وأتاحت هذه الخدمات التأمينية عن طريق بوابة مصر الرقمية، كالآتي:

13 خدمة تأمينية جديدة على بوابة مصر الرقمية

1- الاستعلام عن الرقم التاميني.

2- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

3- الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

4- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

5- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

6- الاستعلام عن المعاش المتصرف للقائم بالصرف.

7- استعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

8- استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

9- استعلام عن بيانات السيارة.

10- الاستعلام عن كشف حساب السيارة.

11- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

12- الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

13- استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.