جدل في المعادي بسبب مسلات «مقلّدة» وتمثال «مش فرعوني».. ومعمارية: تشويه

اعترض رواد موقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم أهالي المعادي، بسبب أعمال تطوير ميدان «مؤمن» بـ«شارع النصر» في المعادي الجديدة أجرتها محافظة القاهرة، حيث أبدى البعض استياءه من وضع 4 مسلات فرعونية «مقلّدة» وغير مثبتة بشكل سليم وبها درجة ميل إلى جوار بعضها، علاوة على وجود تمثال يتوسطها لا يدل على العصر الفرعوني، حسب روايات الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي كان مثار استهجان من كثيرين، وطالب البعض بضرورة تدخل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإنهاء ما سموه بـ«التشوه».

المعادي مسجلة كمنطقة ذات قيمة تراثية

من ناحيتها، أبدت الدكتورة سهير حواس أستاذ العمارة والتصميم المعماري بجامعة القاهرة، اعتراضها على أعمال تطوير الميدان بهذا الشكل، مؤكّدة أنَّ «المعادي مسجلة كمنطقة ذات قيمة تراثية، كما أنَّ أي أعمال تطوير لأي ميدان لابد من موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عليها، ولكن هذا المنظر المشوه يعد مخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، نظرًا لأنّه لم يتمّ أخذ رأي اللجنة المختصة في التنسيق الحضاري حول وضع المسلات والتمثال بهذ الشكل، وأنا عضوة بتلك اللجنة»، متسائلة: «هل تمّ أخذ رأي أي مصمم عمراني؟ وهل تمّ استطلاع رأيى وزارة الآثار؟».

4 مسلات مائلة في ميدان واحد

وأضافت أستاذ العمارة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «كيف يتم وضع 4 مسلات دفعة واحدة في ميدان واحد؟ فالمسلة لها معنى ومدلول، كما أنَّ وضع المسلات بالمعادي يتعارض مع الطابع المعماري لتلك المنطقة، ولا يصح القياس على أعمال التطوير التي شهدها ميدان التحرير.

وأكّدت أنَّ المسلات بها درجة ميل، علاوة على أنَّها ترمز للعصر الفرعوني، بينما التمثال الذي يتوسطها من العصر الحديث، ما يدل على عدم وجود تناغم، واصفة ما حدث بـ«تشوه غير عادي»، ولابد من مراجعة هذا الأمر وإزالة التشوه الموجود، فلا يصح ترك أعمال التطوير للهواة، فهناك مختصون لا بد من الرجوع لهم، بدلًا من استباحة الشوارع والميادين بدعوى التطوير والتجميل.

أستاذ العمارة: خضوع التراث للمحليات «خطر»

وعبّرت أستاذ العمارة، عن رفضها خضوع التراث للمحليات فهذا يعد خطرًا حقيقيًا لأن رئيس الحي يتعامل مع ملفات متعددة مثل الباعة والصرف الصحي ورغيف الخبز والعقارات والمحلات والشوارع، وفي نفس الوقت يتعامل مع مبنى عريق له احتياجاته من صيانة وغير ذلك، مشيرة إلى أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً فى المسؤوليات، والتراث لا بد من التعامل معه كمقتنيات متحفية والمناطق التراثية كمتاحف مفتوحة.

حي البساتين يرد: التطوير تمّ بمعرفة شركة خاصة كإهداء

فيما رفض مصدر بحي البساتين -الذي تتبعه المنطقة التي شهدت أعمال التطوير ووضع المسلات- الرد على أسباب إقامة 4 مسلات في ميدان واحد دون مراعاة لمسألة التناسق الجمالي، مكُتفياً بأنَّ تطوير الميدان تمّ بموافقة من الحي، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة كإهداء منها لتطوير ميدان تقاطعي «النصر» و«اللاسلكي».