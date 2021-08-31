وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب شخص آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، كما أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بمطروح ودفع مرف الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات.

مرفق الإسعاف يدفع بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد، على بعد 25 كيلو متر من مدينة رأس سدر اتجاه مدينة أبوزنيمة، وأسفر الحادث عن وفاة أحمد أحمد زكي، 35 عامًا من مدينة طور سيناء، وإصابة شخص أخر جاري التعرف على هويته، وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى رأس سدر العام، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

كما أصيب 6 مواطنين بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سياره ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وانتقلت قوة من مباحث الضبعة إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ للمعاينة وسؤال المصابين للكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث، ورفع تقرير للنيابة العامة التى تولت التحقيق.