تجديد حبس طالب متهم بتسريب امتحانات الثانوية بالشرقية 45 يوماً

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس طالب بالثانوية العامة، لمدة 45 يوماً، لاتهامه بتسريب امتحان إحدى المواد الدراسية، بعد تصويره بهاتفه المحمول، قبل موعد الامتحان، خلال امتحانات الثانوية العامة، التي جرت خلال الفترة الماضية.

محكمة الزقازيق تقرر تجديد حبس الطالب المتهم بتسريب الامتحان

وصدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

التعليم تعلن ضبط الطالب المتهم

وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق، أنه تم ضبط الطالب «ع. م. أ.» بمحافظة الشرقية، لنشره بعض من أسئلة امتحان مادة الفيزياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشارت آنذاك إلى أن الوزارة لديها أدوات كثيرة للكشف عن هوية أي طالب يصور وينشر أجزاءً من ورقة أسئلة البوكليت، والوصول إليه خلال دقائق معدودة، وحرمانه من الاستفادة من أي إجابة، على أن يطبق عليه قانون الغش بكل صرامة، لافتة إن كل ورقة في البوكليت سوف يكون عليها رقم كود سري خاص بها، ومطبوع عليها، وإذا صور الطالب أي جزئية ونشرها، سوف تعرف الوزارة من هو صاحبها ومن ثم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

تجديد حبس عناصر إخوانية احتياطياً لـ45 يوماً

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تجديد حبس عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وشغب، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وكتابة عبارات وشعارات على الجدران مناهضة للجيش والشرطة والدولة.