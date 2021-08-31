وزير الدفاع يلتقي نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي التعاون العسكري بين البلدين

تناول اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تضمنت مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

وزير الدفاع يؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع كوريا الجنوبية

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية، عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدا من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات، وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين ووزير مشتريات الدفاع الكوري وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.