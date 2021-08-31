ضبط 6 أشخاص انتحلوا صفة موظفين بـ«بنوك» واستولوا على أموال بعض العملاء

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي، والتواصل مع بعض عملاء البنوك، وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوى تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدتهم.

ضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء

وبالتنسيق مع النيابة العامة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بني وركان بمركز العدوة محافظة المنيا، وضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء، وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وإذ تهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين، بعدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية، لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.