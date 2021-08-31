ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بالقاهرة.. والمحتجزون: «جلبونا كرهًا وعذبونا»

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة مركز طبي لعلاج الإدمان دون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

احتجاز 80 شخصا في مركز طبي لعلاج الإدمان

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 5 أشخاص، «لـ4 منهم معلومات جنائية»، وتبين وجود 80 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدي عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية وعدد من عينات تحاليل المخدرات وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة ومجموعة من الأحبال والعصي المستخدمة في التعدي على النزلاء.

أدوية وعصي وحبال للعلاج

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.