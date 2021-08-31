دعوى قضائية لطرد أحمد فلوكس.. «مبيدفعش الإيجار»

أقام محامي منال محمد البيلي دعوى قضائية في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ضد الفنان أحمد فاروق فلوكس، لفسخ عقد الإيجار بحجة عدم دفع قيمة الإيجار الشهري، وذلك بعد أن حررت صاحبة الدعوى محضرًا يحمل رقم 1558 لسنة 2021 إداري قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

محضر ضد أحمد فلوكس في قسم شرطة ثان الشيخ زايد

وأعلن محمد حسن عبده وعصام مجدي، المحاميان بالنقض والإدارية العليا ومحاميا منال محمد البيلي، في بيانٍ صحفيٍ لهما، رفع دعوى قضائية ضد الفنان أحمد فاروق فلوكس، حيث أفاد أنه استأجر فيلا منذ بداية العام الجاري في 2021، إلا أنه لم يدفع القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة شهور، ما أدى لتراكم الإيجار الذي بلغت قيمته 90 ألف جنيه.

واتهمت مالكة الفيلا الفنان أحمد فلوكس، بمماطلتها في دفع قيمة إيجار الشهور الثلاثة، مشيرة إلى إنها حاولت التوصل معه أكثر من مرة، لكنه لا يجيب عن الهاتف.

مالكة الفيلا تتهم فلوكس بمماطلتها في دفع قيمة الإيجار

وجاء في موضوع الدعوى، أنه بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ بـ3/1/2021، استأجر «فلوكس» الفيلا رقم 9 كمبوند الربوة الشيخ زايد، وذلك بالمنقولات الثابتة بقائمة المنقولات الملحقة بعقد الإيجار، مقابل إيجار شهري قدره 30 ألف بزيادة سنوية قدرها 10%، وتم الاتفاق على أن يتم دفع القيمة الإيجارية كل شهرين مجمع.

وطالبت مالكة الفيلا في دعواها القضائية، بفسخ عقد الايجار وإلزام الفنان أحمد فلوكس بسداد قيمة الإيجار المتأخرة والمستحقة في ذمته، والتي بلغت 90 ألف جنيه.