لجنة كورونا: الإصابات في مصر الآن بـ«الحجم العائلي» ولكنها ليست الأشرس

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، تعليقًا على ظهور متحور جديد في جنوب أفريقيا و7 دول أخرى، إن هذا ليس أمرًا غريبًا على فيروس كورونا، موضحًا: «كل يوم والتاني هيظهر متحور جديد، وهذا ليس غريبًا على فيروس يتكاثر بليون مرة، والتحورات أمر طبيعي، ولكن هل تتحول التحورات إلى سلالة جديرة قادرة على التأثير والإصابة؟!»، لافتًا إلى أنه حتى الآن «هناك 4 سلالات فقط اللي واخدين دور البطولة على فيلم كورونا».

كثرة الإصابات

وأضاف «النادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الإصابات بفيروس كورونا في مصر في الفترة الأخيرة «حجم عائلي.. والمفروض السلالة الموجودة حاليًا تصيب بالحجم العائلي، وهي ليست الأشرس، ولكنها الأسرع انتشارًا، بمعنى إنه لما بيجيني العيادة شخص مريض بكورونا أكتشف إن عائلته كلها مصابة».

هل مصر ستطعم المواطنين بجرعة ثالثة؟

أما عن مسألة الجرعة الثالثة وإمكانية تلقيح المواطنين بها، فقال إن الوضع في مصر يختلف عن الدول الأوروبية، معقبًا: «عندنا ماينفعش يكون فيه أشخاص لم يحصلوا على جرعة أولى أو ثانية، هو كان رفاهية للدول الأوروبية وأصبح ضرورة، لكن بالنسبة لنا ما زال رفاهية، وأنا لا أقول إن الجرعة الثالثة خطأ، هي صحيحة، ولكنها تُعتبر رفاهية بالنسبة لنا، والحديث عن جرعة معززة أمر مبكر وبه نوع من التسرع».

رسالة لمن يرفضون الحصول على اللقاح

وعن رافضي الحصول على اللقاح، قال: «نفسي الناس دي تشوف اللي حصل في إنجلترا، حيث إننا لم نسمع عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، بينما في العام الماضي كنا نسمع عن ألف حالة وفاة يوميًا في إنجلترا والسبب في ذلك هو أنهم استطاعوا تطعيم حوالي 70% من السكان»، مشددًا على أن الذين لن يتلقوا العلاج سيعانون في عملهم خاصة في حالة الإصابة.

وشدد على أنه بعد الحصول على التطعيم يظل خطر الإصابة قائمًا، ولكن خطر الدخول إلى العناية المركزة بسبب الإصابة غير قائم: و«دلوقتي لما تاخد التطعيم ويجيلك كورونا ويبقى زي نزلة برد بس، ده يُعتبر إنجاز».