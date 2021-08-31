اجتماع لجنة تسعير الوقود أول أكتوبر.. وتوقعات بتحريك الأسعار

تنعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد شهر من الآن، والتي تنعقد بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار المحلية وفق الأسعار العالمية.

تحريك الأسعار خفضا أو ارتفاعا بما لا يزيد عن 10%

وتجتمع اللجنة لمراجعة أسعار الوقود، وتحديد إذا كان سيتم رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها، وتنحصر نسبة الخفض أو الرفع في إطار 10% من السعر الحالي.

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً

وشهدت أسعار النفط الخام العالمية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، حيث خلال الأسبوع الماضي ارتفعت الأسعار بما لم يكن متوقع بذلك.

وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن ارتفاعات أسعار النفط يؤثر بالتأكيد على الأسعار المحلية للبنزين.

وأضاف «القليوبي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة المصرية اتخذت نهجا وهو ربط السعر المحلي للبنزين بالسعر العالمي للنفط، وكذلك عدة عوامل أخرى منها سعر صرف الدولار والمصروفات الخاصة بالشحن والنقل وغيرها.

وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار البنزين الجديدة في مصر، والتي سيتم الإعلان عنها في أكتوبر المقبل، وفق آلية التسعير التلقائي للوقود كل ثلاثة أشهر.

ولفت «القليوبي»، إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل واضح بسبب عدة عوامل، منها انخفاض المعروض بالنسبة للطلب، وكذلك انخفاض الإنتاج في العالم للنفط بسبب حرائق خليج المكسيك، وتوقف جزء من إنتاج العراق وغيرها من الأسباب.

وأوضح أن هذه الأسباب ساهمت في زيادة أسعار النفط العالمية خلال الفترة الحالية بشكل واضح، وهو ما يؤثر على السعر في مصر نظرا لكون مصر دولة مستوردة للبنزين أو الزيت الخام، حيث لا يكفي الإنتاج المحلى استهلاك الوقود للمواطنين، وهو ما يجعل الدولة تتجه نحو الاستيراد.

وقال «القليوبي»، إن ارتفاع أسعار النفط، دولارا واحدا يكلف الدولة الكثير من الجنيهات، حيث إنه خلال الـ 10 أيام الماضية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط بشكل ملحوظ، تكلفت الحكومة المصرية حوالي 18 مليون جنيه.