تعرف على نظام الدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في دمياط

يُعد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا واحداً من أقدم المعاهد الخاصة، تم إنشاؤه في محافظة دمياط، وتحديداً في مدينة دمياط الجديدة، حيث يعود تاريخ إقامته إلى عام 2004، ويضم العديد من الأقسام، بما يلبي حاجة الطلاب.

رسالة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

يسعى المعھد العالي للھندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والبحث العلمي، وتأھیل طلابه للمنافسة في سوق العمل، وذلك بتھیئة بيئة ملائمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي، وتوظيف الموارد البشرية والمادية بالمعھد؛ لتقديم خدماتھا للمجتمع المحلي طبقاً لمعايير الجودة، والحفاظ على الھویة الوطنیة، والقيم الأخلاقية.

رؤية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

يعمل المعهد على إعداد منظومة هندسية وتعليمية متكاملة، تشمل دراسة النظريات العلمية الهندسية الأساسية وتطبيقاتها والتقنيات العملية، بالإضافة إلى التدريب العملي والميداني في قطاعات الصناعة الإنتاجية، مع التركيز على التخصصات العلمية التي ترتبط بخطط التنمية بالمنطقة، ويقدم هذه الخدمة طبقاً لمواصفات الجودة التي حددتها وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية، ومواصفات الجودة التي تضعها منظمات الجودة العالمية.

يتبع المعهد جمعية المستقبل الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، المشهرة برقم 1080 بتاريخ 20 مارس 2004، ويتميز بأنه له الشخصية الاعتبارية، وأمواله مستقلة عن أموال الجمعية، وتصرف في الأغراض العملية والتعليمية والبحثية لتحقيق أهداف المعهد.

أقسام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

1 - قسم العلوم الأساسية

2 - قسم الهندسة الكيميائية

3- قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات

4 - قسم الهندسة المدنية

شروط قيد الطالب للدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

1- شهادة إتمام الثانوية العامة علمي (رياضة).

2- الثانوية الصناعية نظام (3 و5 سنوات).

3- دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

4- ما يعادل الشهادات السابقة طبقاً للنظام المعمول به في الجامعات المصرية، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ووفقاً للقواعد والشروط التي يحددها وزير التعليم العالي.

5 - أن يثبت الكشف الطبي خلو الطالب من الأمراض المعدية، وصلاحيته لمتابعة الدراسة وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى لشئون المعاهد.

6 - أن يكون متفرغاً للدراسة وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية للمعاهد.

7 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.