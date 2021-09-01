«المتحدة» تكشف خطوات الحصول على حقوق بث مباريات مصر المؤهلة للمونديال

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حصول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس العالم، تم العمل على هذا الملف لمدة سنة ونصف، «كان مهم جدًا أننا نشتغل على الملف ده لأننا نرى أن كرة القدم من الألعاب الرئيسية في مصر التي يتابعها الجمهور بكثافة شديدة، خصوصًا مباريات منتخب مصر، ولا سيما مباريات المنتخب للوصول إلى كأس العالم».

الشعب المصري ينتظر المباريات المؤهلة لكأس العالم كل أربع سنوات

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الشعب المصري ينتظر هذه المباريات كل أربع سنوات، ودائمًا خلال الـ 20 سنة الماضية كانت تلك المباريات محتكرة بشكل أو بآخر، ولم يكن هناك الفرصة أن تقوم قنوات محلية مفتوحة بالدخول في مفاوضات من أجل الحصول على حقوق البث، «إحنا اشتغلنا على الملف ده، وشوفنا لوائح الفيفا الجديدة».

سنذيع كل مباريات منتخب مصر حتى الوصول لكأس العالم

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن لوائح الفيفا الجديدة سمحت للقنوات المختلفة أن تدخل في تفاوض من أجل الحصول على البث، «قدمنا على طول وقابلنا مسؤولي الفيفا أكثر من مرة وقدمنا عروض كتيرة منها عروض تم قبولها وعروض لم تقبل، لحد ما وصلنا بالأمس عصرًا لاتفاق إطاري نشتغل بيه، والحمد لله إننا نجحنا نوصل معاهم لهذا الاتفاق، وأعلنا أننا معانا الماتشات مع منتخب مصر لحد كأس العالم».