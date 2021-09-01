حسام صالح يرد على تساؤلات حول موعد عودة مدحت شلبي لـ«أون تايم»

رد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على سؤال الإعلامي سيد علي، حول موعد عودة الإعلامي مدحت شلبي، بعد قرار القناة وقفه، قائلا: «ده سؤال خارج المقرر خالص، بس خليني أقولك أن دي أمور تنفيذية داخلية داخل القناة، ووقف الإعلامي مدحت شلبي كان قرار من القناة احترامًا للجماهير المصرية، بالتأكيد كل الإعلاميين الكبار في مصر نحب أنهم يفضلوا موجودين على الشاشات، إن شاء الله الأمر يُعلن في معاده».

أولى مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم ستبدأ مع أنجولا غدا

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على «الحدث اليوم»، أن أولى مباريات منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم ستبدأ من غدٍ الأربعاء الساعة التاسعة مساءً مع أنجولا، في استاد الإنتاج الحربي، وسيتم إذاعتها على شاشة «أون تايم سبورتس» المفتوحة وغير المشفرة، موضحًا أن الشركة المتحدة نجحت أيضًا في الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر التي ستقام خارج مصر، «كان مهم أوي أننا نعمل كده».

مش هنخلي المواطن يحمل هم دفع اشتراك

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن المباريات الخاصة بمنتخب مصر سواء في الداخل أو في الخارج سيتم إذاعتها على القناة المفتوحة، «فيه 6 مباريات لمنتخب مصر في 2021، وبعد ما تصعد أول مجموعة سيكون هناك مبارتين فاصلتين في مارس 2022، عندنا الحقوق بتاع كل المباريات دي، سواء على الفضائية أو الأرضي أو الإنترنت، ودي كانت أهم حاجة أننا نقدر نخلي المشاهد المصري يستمتع بمباريات المنتخب من غير ما يبقى حامل هم هو مشترك ولا لأ، ودافع الاشتراك أو لأ».