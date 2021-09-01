كيفية التقديم للجامعة الكندية بالتجمع الخامس

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يحلم الكثيرين بدخول الكلية التي يريدها وعندما لا يجد ذلك يتجه البعض منهم إلى الجامعات الخاصة، ويقدم العديد من الأشخاص للالتحاق بالجامعة الكندية بالتجمع الخامس التي يوجد بها العديد من التخصصات للدراسة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طريقة التقديم للالتحاق بالجامعة الكندية بالتجمع الخامس وفقما ذكرت الصفحة الرسمية للجامعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

طريقة التقديم للجامعة الكندية

التقديم في الـCIC يكون من خلال موقع التنسيق الوزاري.

بعد ظهور النتيجة يدخل الطتاب على موقع التنسيق ويختار المعهد الكندي العالي رغبة أولي.

يكون القبول عن طريق بطاقة الترشيح «جواب القبول الذي يتم استلامه من مكتب التنسيق».

ومن أجل التقديم للجامعة الكندية يمكن للطالب ملء بياناته عبر هذا الرابط وستتواصل إدارة الجامعة معه لإبلاغه بالتفاصيل والقبول.

مصروفات الجامعة الكندية

كلية الهندسة

ويوجد العديد من التخصصات بكلية الهندسية بالجامعة الكندية بالتجمع الخامس وهي تخصصات «هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة مدني، هندسة العمارة».

تصل مصاريف كلية الهندسة بالجامعة الكندية البرنامج المصري إلى 37,352 جنيه مصري + 1500 دولار كندي «سنويًا»، ويصل عدد السنوات بالجامعة الكندية إلى 5 سنوات فقط.

كلية إعلام

تصل مصاريف كلية الإعلام بالجامعة الكندية إلى نحو 30,070 جنيه مصري، بالإضافة إلى مصاريف التدريب التي يتمّ تحديدها مع الحسابات بحد أقصى 12 مادة في العام.

تصل عدد سنوات الدراسة بكلية إعلام إلى 4 سنوات فقط لا غير.

كلية إدارة أعمال/ إدارة تكنولوجيا المعلومات

تصل مصاريف الدراسة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الكندية إلى 34,478 جنيها.

وتصل عدد سنوات الدراسة بكلية إدارة الأعمال إلى 4 سنوات فقط.

حاسب آلي

تصل مصاريف الدراسة بكلية الحاسب الآلي إلى 19,800 جنيه مصري، كما تبلغ عدد السنوات الدراسة بالجامعة بهذا التخصص نحو 4 أعوام.