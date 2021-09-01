ضبط 1312 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها «سكر مدعم» بـ52 ألف جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم الغش الغذائي، ممثلة في شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات التي شنّتها الإدارة، عن ضبط 1312 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذئية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,15 طن لحوم مستوردة يشتبه في فسادها

كما جرى ضبط 1,15 طن لحوم مستوردة - دهون حيوانية دون بيانات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مفرمة بمحافظة القاهرة، وضبط 120 طن دقيق فاخر دون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 6 أطنان خل طعام مستلزمات إنتاج معبأ داخل خزانات دون بيانات مجهول المصدر، 2580 عبوة خل طعام منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية وغير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة خل الطعام دون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 1,88 طن سكر تمويني مدعم 360 عبوة زيت تمويني مدعم مخصصان ربطا على البطاقات التموينية، للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدّرت بـ52001 جنيه بحوزة مالكة محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة، وضبط 39586 عبوة مستحضرات تجميل «كريمات، بلسم، عطور، وحنة» دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 4 أطنان ردة دون مستندات مجهولة المصدر

وجرى ضبط 4 أطنان ردة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، وضبط 3 أطنان بذرة قطن دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.