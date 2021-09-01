جيولوجيا البترول والتعدين.. برنامج جديد بعلوم دمياط

كشفت كلية العلوم بجامعة دمياط عن برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، وهو من أهم برامجها الدراسية التي تأتي في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، وتمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للحاصل عليه العمل في مجالات التعدين والتنقيب عن المعادن وهيئة الطاقة النووية ومعهد البحوث الفلكية.

ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، الذي يعد الأول من نوعه في جامعة دمياط

- إجمالي عدد الساعات: 140 ساعة

- مدة الدراسة: 4 سنوات

- رسم الساعة: 400 جنيه لكل ساعة معتمدة

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج لتأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا التطبيقية على مستوى الممارسة والبحث العلمي المتميز.

مجالات العمل

- العمل بشركات قطاع البترول المصرية والأجنبية.

- العمل بشركات التعدين والبحث والتنقيب عن المعادن.

- مجال المحاجر والمناجم وشركات الأسمنت والحديد والمنجنيز.

- العمل بالمراكز البحثية والهيئات العلمية ومنها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

- هيئة الطاقة النووية.

- وزارة البترول والثروة المعدنية.

- هيئة المساحة الجيولوجية والخرائط.

- مركز بحوث الصحراء.

- مركز بحوث البترول.

- معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتعد كلية العلوم بجامعة دمياط واحدة من أقدم الكليات في المحافظة وتأسست منذ ثمانينات القرن الماضى بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1985 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1985 / 1986 وكانت أول دفعة تخرجت فيها نهاية العام الدراسي 1988/ 1989.