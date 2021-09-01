بعد تحقيقه 3 مليون جنيه في 5 أيام.. منتج فيلم «200 جنيه»: انتصار حقيقي

تمكن فيلم 200 جنيه أن يضمن لنفسه مكانا على قمة إيرادات أفلام السينما منذ اليوم الأول لدخوله المنافسة، حيث حقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 3 ملايين جنيه، وذلك في 5 أيام منذ إطلاقه في السينمات.

منتج فيلم 200 جنيه يتحدث عن الفيلم

وعبر المنتج وائل علي، عن سعادته بنجاح الفيلم وتفاعل الجمهور معه منذ اليوم الأول لعرضه، قائلا: «حصاد الفيلم لمبلغ 3 مليون جنيه في أول 5 أيام فقط رغم عرضه في عدد قليل من السينمات لا يتحاوز 40 دار عرض، يعد انتصار حقيقي للسينما الهادفة المختلفة».

وأضاف علي فى بيان: «سعيد جدا بردود أفعال الجمهور حول الفيلم خاصة أن نوعية جديدة عما يتم تقديمه مؤخرا، وبه كثير من الدراما والقصص المؤثرة، وقد قررنا عمل توليفة وتركيبة جديدة تجمع كبار نجوم السينما وتتقاطع قصصهم سويا في حبكة محكمة تمكنا خلالها من إلقاء الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وهذا لم يحدث في السينما منذ فيلم عمارة يعقوبيان».

وتربع «200 جنيه»، على عرش الإيرادات بإجمالي إيرادات وصل إلى 928 ألف جنيه في أول يوم عرضه يوم الخميس 26 أغسطس الماضي.

أبطال فيلم 200 جنيه

فيلم 200 جنيه بطولة عدد كبير من النجوم منهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.