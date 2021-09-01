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بدء تطبيق عقوبات مخالفات الملصق الإلكتروني 18 سبتمبر

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طالبت وزارة الداخلية، مالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيجري البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

عقوبات مخالفات تركيب الملصق الإلكتروني

- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر

- سحب الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر

- فرض غرامة على صاحب المركبة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إما الحبس أو فرض الغرامة.

تعرف على خطوات تركيب الملصق الإلكتروني

هناك عدة خطوات أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق عن توفير خدمة تركيب الملصق الإلكتروني في 4 خطوات إلكترونية وهي كالآتي:

- القيام أولًا بتسجيل البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg  أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر الإلكترونية.

- التوجه لاختيار خدمات المركبات.

- ثم الضغط على زر خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

- وأخيرًا القيام باختيار سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

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