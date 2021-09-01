الحد الأدني للتقديم بـ4 كليات بجامعة دراية بالمنيا

أعلنت جامعة دراية بالمنيا عن استمرار فتح باب التقديم بالمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة، من خلال موقع الوزارة، لجميع كليات الجامعة الـ4؛ بناء على قرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه الدوري.

والحد الأدنى للتقديم بكليات جامعة دراية الـ4 كالآتي:

1-كلية إدارة الأعمال: 58%.

2-كلية الصيدلة: 83% .

3-كلية العلاج الطبيعي: 83% .

5- كلية طب الفم والأسنان: 85%.

التقديم مباشر على موقع الوزارة

وأكدت إدارة الجامعة أن التقديم يكون مباشرة على موقع الوزارة من خلال هذ الرابط من هنـــــا وأن المرحلة الأولى للتقديم بدأت الثلاثاء 31 أغسطس، من الساعة 5 عصرًا، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر حتى الســــاعة 5 عصرًا.

وأعلنت إدارة الجامعة عن ترحيبها بتقديم خدمة الدعم الفني للتقديم على موقع الوزارة بمقرها "بالمنيا الجديدة – ميدان دراية" كل أيام الأسبوع، من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا، عدا يوم الجمعة.

وكانت جامعة دراية بالمنيا الجديدة قد دعت الطلاب والطالبات، وأولياء أمورهم؛ للتعرف علي الكليات المختلفة بالجامعة، والاطمئنان على مدى جودة التعليم، والوسائل التعليمية المستخدمة، حيث إن الجامعة تتميز بمبانٍ مصممة على أحدث النظم العصرية للمباني الجامعية، كما تهتم الجامعة بالجانب الترفيهي للطلاب، ويوجد بالجامعة مساحات خضراء واسعة، وملاعب لكرة القدم، والكرة الطائرة، وقاعة جيم مزودة بأحدث الأجهزة.

رقم تليفون الخط الساخن لجامعة دراية

كما أعلنت إدارة الجامعة عن إتاحة التقديم الإلكتروني للطلاب بمقر الجامعة، بمساعدة المختصين، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن للجامعة: 16283.

وتضم جامعة دراية بالمنيا، كلية إدارة الأعمال وتقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي (علوم – رياضة)، وأيضًاً الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية التجارية، دفعات (2018، 2019، 2020، 2021).