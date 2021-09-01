تقرير «أميك» يكشف بالأرقام السيارات الأكثر مبيعاً فى 2021

كشف التقرير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»، عن مبيعات شركات السيارات خلال أول 7 أشهر من العالم الحالي 2021، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

شيفرولية تحتل المرتبة الأولى

وبين التقرير، أن شركة شيفرولية احتلت المرتبة الأولى، حيث حصلت على أعلى نسبة مبيعات خلال تلك الفترة بعدد سيارات وصل إلى 3575، بينما وصل في العالم الماضي 2020 إلى 4870 سيارة.

وجاء في المرتبة الثانية من مبيعات السيارات في تلك الفترة شركة هيونداي، حيث باعت 2667 سيارة بينما باعت في العام الماضي 1164 سيارة.

وحصد المرتبة الثالية من مبيعات السيارات شركة نيسان حيث وصلت مبيعاتها في 2021 نيسان 2210 سيارة، بينما باعت في العام الماضي 1663 سيارة.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»: كل شهر

يشار إلى أنه يصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام؛ لبيان حركة البيع في السوق ورصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات حول العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

توقف شبه كامل للسوق المصري لشهرين

كما تسبب في توقف شبة كامل للسوق المصري فيما يخص حركة البيع بسبب قرارات الحكومة بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة تقاربت الشهرين والتي أدت لتوقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في أواخر العام الماضي حيث بدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء للسوق.