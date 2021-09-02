للمصريين في الخارج.. اعرف رقمك التأميني من خلال بوابة مصر الرقمية

أعلنت الحكومة المصرية أنها استحدثت خدمات جديدة على بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، وهي التأمين الاجتماعي، ومنها يستطيع المصريون في الخارج الاستعلام عن رصيدهم، وذلك بالدخول على موقع البوابة، واختيار خدماتها، ومنها يختار خانة الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج

وقال مصدر حكومي، إنه توجد بعض الخطوات التي يجريها المواطن طالب خدمة الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج؛ إذ تكون البداية إنشاء حسابا جديدا على بوابة مصر الرقمية، ويرصد التقرير التالي خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني للمصريين في الخارج:

خطوات الاستعلام عن رصيد العالملين بالخارج للمصريين في الخارج

1- الدخول علي بوابة مصر الرقمية واختيار خانة التأمين الاجتماعي، ومنها اختيار خانة الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج

2- إنشاء حساب جديد.

- الرقم القومي.

- رقم المصنع، على يسار «الرقم القومي».

- اسم الوالدة.

3- رقم الهاتف المحمول

4- تفعيل حسابك

ستصلك رسالة على تليفونك المحمول بها 6 أرقام.

اكتب الأرقام في المربعات من اليسار لليمين

5- اختيار كلمة سر

- لحماية بياناتك الشخصية لا تمنح كلمة مرورك لأي شخص.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بعد إنشاء المواطن حسابا جديد له يستطيع الدخول على التأمين الاجتماعي، واختيار الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج من خلال الرقم التاميني الخاص به، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استحدثت هذه الخدمات للمصريين في الخارج لتسهل عليهم إنهاء مطالبهم التامينية كافة من خلال الإنترنت من الخارج.

ولفت المصدر إلى أن الموقع يعمل أيضا خارج مصر، وذلك للتسهيل على المواطنين كافة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمين أو استخراج الرقم التأمين.