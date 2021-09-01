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العدل تطلق تطبيق «أرغب فى توكيل» بـ3 محافظات جديدة

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الوطن
06:39 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
وزير العدل

وزير العدل

أطلقت وزارة العدل، تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، في 3 محافظات، شمال سيناء- جنوب سيناء- والسويس، ليصل العدد إلى 26 محافظة، وذلك اعتبارا من صباح غدا الخميس، وسيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة العدل في بيان لها قبل قليل، أن ذلك يأتي تماشيا مع سياسة الدولة، الخاصة بميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين، إذ سبق إطلاق خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية، وتطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف المحمولة، في عدد (23) محافظة، بإجمالي خدمات (14) خدمة منها:

- توكيل عام.

- توكيل عام في الأمور الزوجية.

- توكيل قضايا.

- معاملاتي.

- الإقرارات.

وجرى إطلاق الخدمة في عدد ثلاث محافظات أخرى، هي (شمال سيناء- جنوب سيناء- السويس) ليصل العدد إلى 26 محافظة، وذلك اعتبارا من صباح الغد الموافق 2/9/2021، وسيجري الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح، خلال شهر سبتمبر الجاري.

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