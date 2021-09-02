«الغضبان»: دار الأوبرا تقدم عرضا بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد السبت المقبل

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه وخلال الشهر الجاري ستقام العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويفتتح مساء الاثنين 6 سبتمبر، وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين موسي.

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الفعاليات الثقافية كافة التي أقيمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية تمت بشكل جيد للغاية، وحظيت باهتمام وحضور الكثير من الأشخاص.

المحافظ: دار الأوبرا ستقدم عرضا بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد 4 سبتمبر

وأوضح المحافظ أنه ستقدم بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد عرضا لأشهر أغاني ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بينما يشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده بعرض لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية مساء الأحد 5 سبتمبر، ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة.

وتابع محافظ بورسعيد: «أنا بوجه كل التحيه والشكر والتقديم لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، لأنها مهمته بالثقافة في كل محافظات مصر، والحمد لله كان فيه فعاليات عظيمة لمدة شهر شملت المجالات كافة».

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أنه ستنتقل عروض السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 و10 سبتمبر، بعدما أعلنت وزارة الثقافة إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية، انطلقت في مارس الماضي، وتهدف إلى الاحتفاء ببورسعيد، وإبراز مقوماتها الثقافية، والتي كانت وما تزال مصدرا ملهما للفكر والأدب والثقافة.

ونوه «الغضبان» إلى أن أهل بورسعيد سطروا تاريخا للنضال الوطني وبطولات وإنجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها، فأصبحت المحافظة انطلاقة لقوة مصر الناعمة أمام العالم، وتشمل ألوان الفكر والإبداع كافة.