«يحل المشاكل ويعالج المرضى».. سقوط أشهر دجال على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة من ضبط أحد الأشخاص يمارس أعمال الدجل والشعوذة على «فيس بوك للنصب على المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

القبض على أشهر دجال على السوشيال ميديا

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يبدي من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني، والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض، وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الغربية وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغر ، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم – مبلغ مالي – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.