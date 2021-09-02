من «مشادة كلام للصلح فى سيارة».. القصة الكاملة لأزمة شاكوش والبحراوي

بقرار نقابة المهن الموسيقية الإيقاف لمدة شهر لكل منهما، انتهت الأزمة الدائرة بين المطرب الشعبي رضا البحراوي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتى وقعت إثر مشادة كلامية بينهما فى أحد الحفلات بالساحل الشمالي، وانتقلت بعدها إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

الفرقة سبب بداية المشكلة

بدأت المشكلة عندما تواجد المطربان معًا على خشبة المسرح «في نفس التوقيت»، وطلب مغني المهرجانات من الفرقة الموسيقية للمطرب الشعبي النزول من على خشبة المسرح، حتى ينهي فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل صعد «البحراوي» للمسرح ووجه رسالة شديدة اللهجة له من على خشبة المسرح قائلا: «هو شاكوش فين؟.. هرب؟».

بينما ذكر شاكوش خلال فقرته بالحفل اسم «رضا البحراوي» بطريقة غير لائقة أمام الجمهور قائلا: «رضا جه يا أم رضا» وطلب من الجمهور ترديد تلك الكلمات، ووصفه باسم «خرابة».

شاكوش يرد على البحراوي «بشكل غير لائق»

وبعدها رد شاكوش على البحراوي عبر مقطع فيديو على حسابه على «فيسبوك» قائلا: «أنا هربان يا جدعان هربان في حفلة في شرم الشيخ».

البحراوى ينتقد شاكوش: بيغنى بفلاشة

ورد رضا البحراوي فى مقطع فيديو موضحا سبب الخلاف الذي بدأ بطلب «شاكوش» عمل «دويتو» معه، ولكن رفض «البحراوي» أثار غضبه، قائلا: إن كل ذلك موثق بتسجيلات، كما طلب رد من نقابة الموسيقيين.

وتحدث «البحراوي» عن نفسه موضحا أنه كان يغني في المحافظات وأمام الجمهور، لكن حسن شاكوش معروف عنه أنه مطرب يغني بـ«فلاشة» على حد تعبيره.

نقابة المهن الموسيقية تتدخل

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا تعلن فيه إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي لمدة شهر عن الغناء بسبب التجاوزات التي حدثت بينهما، معتبرة أن هذه التجاوزات من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة»

وعبر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه بسبب هذه المواقف قائلا: «حزين على هذا المستوى الذي وصلنا إليه، وهذا التدني الكبير في اللغة، ويخرج للعامة على المسارح قدام الجمهور»، مضيفا: «وإن دل على شيء دل على عدم مسؤولية، وعدم احترام للمكان الذي يقف عليه الثنائي شاكوش ورضا البحراوي».

وأوضح شاكر لـ«الوطن»، أنه بعد مشوارات مع مجلس النقابة، تم التوصل لقرار وقف لمدة شهر، مؤكدًا أنه حال عدم التزام الاثنين بقرار الوقف، سيكون هناك قرارات أكبر، قد تصل إلى الشطب»، مضيفا: «لأن أنا مش عارف كل شوية رايحين على فين، وكل مدة نصل إلى مستوى أكثر من التدني».

تصالح البحراوي وشاكوش

إلى ذلك نشر المطرب الشعبي رضا البحراوي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من داخل سيارة برفقة ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش ليعلنا خلاله تصالحهما.

وقال حسن شاكوش: «حبايب قلبي جمهورنا الغالي طبعا انا طالع دلوقتي انا واخويا النجم رضا البحراوي ومفيش أي مشاكل والحمد لله كان سوء تفاهم واتفهم غلط وانا ورضا البحراوي اخوات ومفيش أي مشكلة» ليعلق البحراوي: «وانت اخويا يا حسن» ويستطرد شاكوش: «واحنا دلوقتي يا جماعة 100 فل وعشرة وبنتأسف لكل جمهورنا اللي سمع لفظ خارج احنا بنتأسف له اذا كنت انا او رضا البحراوي».

ليرد البحراوي: «وانا كمان بتأسف للجمهور والنجم حسن شاكوش أخويا وحبيبي وده شيطان دخل ما بينا وبتأسف تاني مرة لجمهورنا وبتأسف لتالت مرة لنقابة المهن الموسيقية وبتأسف للأستاذ هاني شاكر انت قدوتنا وانت حبيبنا واحنا اسفين وده سوء تفاهم حصل بينا وشيطان دخل بينا واحنا آسفين».

وتابع شاكوش: «واحنا طبعا بنتأسف لنقابة المهن الموسيقية وللاستاذ هاني شاكر وبنقول لهم حقكم علينا والحمد لله انا ورضا البحراوي اخوات وبنتأسف لجمهور مصر كله اللي بيحبوا رضا البحراوي وحسن شاكوش وبنقول لهم الفترة الجاية باذن الله هتشوفوا حاجات كويسة من النجم رضا البحراوي اللي الجمهور كله بيحبه وانا بحب رضا واخوايا وكلنا مع بعض عيش وملح ولو فيه أي سوء تفاهم بنقول حقكم علينا وبنقول للنقابة حقكم علينا لأي لفظ خرج مني او من رضا بدون وعي وانتظرونا في النقابة التصالح هيتم وانا ورضا اخوات ولازم نقدر اخواتنا وحبايبنا وقدوتنا في نقابة المهن الموسيقة والتصالح الحقيقي هيكون في نقابة المهن الموسيقية⁠».