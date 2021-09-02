«لو شغال عامل مقاولات».. 9 إجراءات للتأمين على نفسك

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك عدة خطوات لتأمين عمال المقاولات على أنفسهم، وكذلك العاملين مثل «النجار، السباك، الكهربائي»، وغيرهم، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي، الذي جاء كالتالي «أعمل نجارًا في المقاولات.. كيف يتمّ التأمين عليّ؟»، لتؤكّد الهيئة أنَّ هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للتأمين على العاملين، وعمال المقاولات تتمثل فيما يلي:

إجراءات التأمين على عمال المقاولات

1- التوجه إلى أقرب مكتب للتأمينات.

2- تقديم طلب الاشتراك في نظام التأمينات، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم 43 المرفق هنا.

3- تقديم صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

5- يسلم مكتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العامل الاشتراك، بعد تقدمه بطلب للحصول عليه، وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة.

6- تسلم الهيئة القومية للتأمينات العامل خطاباً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوى مهارته.

7- يخطر مكتب التأمينات هيئة التأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

8- يُعرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي، لإجراء الفحص الطبي الابتدائي وإثبات حالته الصحية، ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين.

9- يجري العامل قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويتمّ موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء.

تبادل بيانات 11 ألف عامل مقاولات مع القوى العاملة

وأكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه تمّ تبادل بيانات 11 ألف عامل مقاولات مع القوى العاملة، لبدء اجراءات التأمين عليهم، والاستفادة من التأمين ضد مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة، موضحة أنَّه يتم الإنتهاء من منظومة إلكترونية لتسجيل عمليات المقاولات إلكترونيًا، والتعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول.