برقص وبكاء وسيجار.. تفاصيل اسقبال الفتيات لكيم جونج «فيديو وصور»

أكدت وكالة «رويترز» الإخبارية صحة ظهور كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية في يوم الشباب ببلاده، حيث التقى الزعيم الكورى بالشباب والفتايات اللواتي كانوا يرقصن ويزرفن الدموع فرحاً برؤيته.

ويظهر المقطع الذي نُشر في هذه المناسبة ويبدو فيه زعيم كوريا الشمالية «أنحف من أي وقت مضى»، حيث بدت رقبته أطول من السابق بسبب خسارته للوزن وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان مريضاً أم قد أجرى برنامج تخسيس مكثف لوزنه.

والتقى كيم «ممسك بسيجارة» بالشباب الذين تطوعوا للعمل في قطاعات صعبة بالدولة، ووصفهم بالأبطال المثيرين للإعجاب، قائلا: إنه يدعمهم بشكل كامل، دون الخوض في تفاصيل الأدوار التي لعبوها.

بالرقص والبكاء.. ترحيب حار من الشباب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون pic.twitter.com/FKaEtdLG0f — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 2, 2021

المتطوعون فى العمل بالمجالات الصعبة؟

وقالت وسائل الإعلام الحكومية، في مايو الماضى، إن الأيتام والجنود والطلاب في كوريا الشمالية يتطوعون لأداء الأعمال اليدوية في كوريا الشمالية، بما في ذلك مناجم الفحم والمزارع ومشاريع البناء الكبيرة، وبحسب تقارير وكالة الأنباء المركزية الكورية فإن المئات من خريجي مدارس الأيتام «تطوعوا للعمل في المجالات الصعبة»، موضحة أنهم تخرجوا من المدارس الإعدادية دون تحديد أعمارهم.

#وكالات ظهور جديد لزعيم #كوريا_الشمالية وهو أقل نحافة خلال تجمع للشباب المتطوعين pic.twitter.com/31HhyYUs3A — واجهة عُمان SBQ_2 (@SBQ_2) September 1, 2021

وأفادت بأن أكثر من 700 يتيم تطوعوا للعمل في المزارع التعاونية، ومجمع الحديد والصلب، والغابات، ضمن مجالات أخرى، بينما ذكرت الوكالة: أن حوالي 150 خريجًا من ثلاث مدارس أيتام تطوعوا للعمل في مناجم الفحم والمزارع.

كورونا

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة: إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها كوريا الشمالية لاحتواء فيروس كورونا فاقمت حقوق الإنسان والصعوبات الاقتصادية لمواطنيها، بما في ذلك تقارير عن مجاعة، ورفضت كوريا الشمالية مرارا الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وألقت باللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني، حيث تخضع البلاد لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها الصاروخية والنووية.