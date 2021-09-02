جيران قاتل شقيقه بالإسماعيلية: مريض نفسي ويُعالج منذ فترة

قال جيران الشاب المتهم بقتل شقيقه في قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية إن الشاب «مريض نفسي» ويعالج منذ فترة طويلة.

وأضاف جيران المجني عليه لـ«الوطن» أن الشاب «أحمد ه. 29 سنة، ظهرت عليه بعض التغيرات خلال السنوات الماضية وأصبح يتعامل مع جيرانه وشقيقه بشكل مضطرب»، وتابع أحد الجيران -فضل عدم ذكر اسمه- «راح لأطباء مختلفين ومشايخ للعلاج بالقرآن إلا أن الحالة لم تتحسن بل ظهرت علامات اضطراب نفسي أيضا على شقيقه الأكبر هيثم المجني عليه».

القبض علي المتهم

ونجحت وحدة مباحث مركز فايد في القبض على المتهم ويدعى «أحمد ه. 29 سنة» ومقيم بمنطقة المحطة التابعة لقرية أبوسلطان بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة على العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ونقلت سيارة الاسعاف جثمان المجني عليه إلى مستشفى فايد.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم اعترف في مناقشته الأولية بأنه اعتدى على شقيقه بالضرب بسبب مشاجرة نشبت بينهما غير قاصد مقتله إلا أنه توفى في الحال.

كردون أمني حول مكان الجريمة

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من المقدم سليمان عيسى، رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بوفاة «هيثم ه. 35 سنة» فور وصوله مستشفى فايد إثر ضربة قوية على الرأس.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه كان يعيش مع شقيقه الأصغر ويدعى «أحمد ه. 29 سنة» مقيم بمنطقة المحطة التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وفرض ضباط شرطة فايد كردونا أمنيا حول مكان البلاغ لحين وصول فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان لبدء التحقيق مع المتهم.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى فايد المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.