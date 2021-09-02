تعرف على كل ما يخص الدراسة ببرنامج التكنولوجيا الحيوية

أعلنت كلية العلوم بجامعة دمياط منح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في برنامج التكنولوجيا الحيوية وهو أحدث برامجها الدراسية، ونستعرض من خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن برنامج التكنولوجيا الحيوية.

مدة الدراسة ببرنامج التكنولوجيا الحيوية

يحصل الطالب على شهادة برنامج التكنولوجيا الحيوية بعد 4 سنوات دراسية، بإجمالى 140 ساعة معتمدة وتكلفة الساعة الواحدة 400 جنيها.

أهمية وأهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى إعداد خريج متميز لديه القدرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية في تخصصات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها من خلال مناهج أكاديمية متطورة و أنشطة علمية متميزة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مجالات العمل

يضمن البرنامج للخريج مجموعة واسعة من فرص العمل في عدة مجالات مختلفة كالتالي:

- معامل البحوث الزراعية.

- الإنتاج الزراعي و الحيواني.

- معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات.

- خطوط الإنتاج بالمصانع التي تستخدم التكنولوجيا الحيوية.

- معامل البحوث بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

- معامل مكافحة التلوث «البيولوجي - العضوي - مياه النيل - مخلفات المصانع».

- الشركات المسؤولة عن تطوير الزراعات وتنقية المياه.

- الشركات الصناعية المنتجة للمواد الكيماوية والبروتينات والألياف والفيتامينات.

- معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة.

- شركات الأدوية.

- مراكز الأبحاث ذات الصلة لكافة التخصصات العلمية.

مجالات العمل المعتادة لكلية العلوم

كلية العلوم بدمياط هي من أهم كليات الجامعة وأنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1985 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1985 / 1986 وتخرجت أول دفعة في نهاية العام الدراسي 1988/ 1989.