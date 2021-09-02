بالأسماء.. المقبولون بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أسماء الطلاب المقبولين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، للعام الدراسى 2021- 2022، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة الجيزة والقليوبية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعد اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين، وحددت قائمتين الأولى للمقبولين بشكل أساسي، والثانية للاحتياطي.

موعد التوجه إلى المدرسة

كما حددت الشركة مواعيد استقبال الطلاب لاستكمال باقى إجراءات الالتحاق بالمدرسة التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجاري، كما تم تحديد الأوراق المطلوبة لاستيفاء البيانات الخاصة بالطلاب.

ونوهت إلى أنه في حالة التأخير في إحضار الملف عن الموعد المحدد يعد الطالب وولي الأمر متنازلين عن الحق في التقديم ولا يحق له المطالبة بالتقديم بعد ذلك الموعد، ويتم تصعيد بديلا له من الاحتياطي بالترتيب.

الأوراق المطلوبة من الطلاب المقبولين

وحددت الشركة الأوراق المطلوبة من المقبولين (أصل استمارة الشهادة الإعدادية، بيان نجاح من المدرسة، أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة، كشف طبي معتمد من مستشفى حكومي، و4 صور شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء، ملف التقديم، عدد 10 ظرف خطاب فارغ، طوابع بريدية بمبلغ 33 جنيه، 4 طوابع دعم مشروعات، عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية، عدد 2 دمغة عادية، عدد 3 دوسيه بلاستيك بكبسونة)

كانت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، هي أول مدرسة حكومية متخصصة فى مياه الشرب والصرف الصحي، قد أعلنت في يونيو الماضي عن قبول دفعة جديدة، من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة «بنين فقط».

وتضمن إعلان المدرسة عددا من الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، من بينها أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2020/ 2021، أن يكون الطلاب مصري الجنسية وألا يزيد سن الطالب في 1 / 10 / 2021 عن 16 سنة، كما يجب اجتياز الطالب للمقابلة الشحصية، واجتياز الطالب لاختبارات القدرات.

يتم التقديم على رابط شركة مياه القاهرة الكبرى، كما تم إجراء امتحان تحريري للطلاب الحاصلين على المجموع الأعلى.