تنفيذا لقرارات منع السير.. ضبط 37 «توك توك» خلال 3 أيام بالإسكندرية

تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع سير مركبات التوك توك بطريق الكورنيش والمحاور الرئيسية للمدينة، شنت أحياء الإسكندرية حملات، لمنع سير التوك توك بالطرق الرئيسية والكورنيش واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ، وتغريم المخالف بغرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للمركبات المضبوطة.

حملات في أحياء العامرية ووسط والمنتزه والمنتزه أول لضبط المركبات المخالفة

وشنت أحياء العامرية ووسط والمنتزه والمنتزه أول في الإسكندرية، حملات أسفرت عن ضبط 37 «توك توك» و6 «تريسيكل» خلال 3 أيام.

يأتى ذلك في إطار قرار محافظ الإسكندرية، بمنع تواجد مركبات التوك توك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وتكليف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع غرامة 10 الاف جنيها واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.