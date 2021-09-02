«دلقت ميه سخنة على وشه».. ربة منزل تصيب عاملا بالدقهلية لخلاف مع ابنها

أصيب سائق «توك توك» بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحروق في الوجه والرقبة والكتف من الدرجتين الأولي والثانية ونقل على أثرها لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج، وتبين قيام ربة منزل بالتعدي عليه بسكب مياه ساخنة عليه على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعديها عليه لوجود خلافات مالية بينه وبين نجلها، وبالقبض على المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وصول شاب لمستشفى ميت غمر مصاب بحروق في الوجه والرقبة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول «شريف ج.ع.» 35 سنة، سائق توك توك، ومقيم بندر ميت غمر مصابا بحروق بالوجه والرقبة والكتف اليمنى من الدرجتين الأولى والثانية، وأجرى أطباء المستشفى له الإسعافات الطبية اللازمة، ووضع تحت الرعاية الطبية بالمستشفى لحين استقرار حالته.

المصاب: ربة منزل سكبت الماء الساخن على وجهي بعد مشادة كلامية

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر إلى المستشفى وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم المدعوة «نجلاء ج. ص» 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان بسكب مياه ساخنة عليه حال وقوفهما بمحل إقامتهما إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تعديها عليه لوجود خلافات مالية بينه وبين نجلها.

وتمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9023 لسنة 2021 جنح قسم ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.