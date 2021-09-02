مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر دولة مركزية في الشرق الأوسط ولها احترام دولي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الدور المصري الساعي لتهدئة الأوضاع في فلسطين، وإحداث حركة تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، هو الدور والوضع الطبيعي لمصر، «مصر ليست دولة هامشية، ولكنها دولة مركزية ومحورية في المجموعه العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولها احترام دولي».

الهباش: ما قامت به مصر هو أمر طبيعي ويأتي في سياقه الطبيعي الذي تعودناه

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه ومن الطبيعي أن تكون مصر مع فلسطين، وتكون رائدة في العمل على حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي، وبالتالي ما قامت به مصر هو أمر طبيعي ويأتي في سياقه الطبيعي الذي اعتدناه منها خلال العقود الماضية، منذ أن نشأت القضية الفلسطينية، ومصر تواصل ريادتها».

الهباش: الجامعة العربية هي الإطار الجامع للمجموعة العربية

وأوضح أن الجامعة العربية في نهاية المطاف هي الإطار الجامع للمجموعة العربية، وربما هناك بعض الخلافات العربية هنا أو هناك وتعكر صفو العلاقات.

وأكد أن ما تريده فلسطين هي أن تؤدي الجامعة العربية تطلعات الشعب الفلسطيني بشكل رائد وتكون المظلة الجامعة للتنسيق العربي على مستوى كل الدول العربية، وأن تختفي الخلافات العربية العربية لكلي نذهب جميعا للقضية الأم وهي الأكبر من كل الخلافات.