مستشار الرئيس: عدد متحورات كورونا وصل لأكثر من 100

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن الفيروسات تضعف مع الزمن، والتحورات قد لا تكون شديدة، وفيروس كورونا سيتحول إلى واحد من الفيروسات التنفسية السائدة التي يتعامل معها الإنسان، وانحسار انتشار الفيروس سيبدأ تدريجيًا بعد 2021، ولكن لن يختفي تماما.

التحورات حول العالم

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم الخميس، أن مسألة التحورات طبيعية في الفيروسات وهي ظاهرة علمية معروفة، مشددًا على أن عدد الإصابات حول العالم ضخم ومنتشر في جميع بلدان العالم، مضيفًا: «كل يوم يُعلن عن متحورات جديدة، وفي دراسة حديثة قالوا إن عدد المتحورات وصل إلى أكثر من 100 متحور، وفيه حاجات معروفة بتعلن وحاجات غير معروفة، والتحورات شيء وارد».

وتابع مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أن مسألة مقاومة التحورات للقاحات أو الأدوية المتاحة أمر مُتابع بشدة عالميًا، وأيضًا في مصر هناك متابعة جيدة لمسألة التحورات ومدى فاعلية اللقاحات والأدوية عليها.

وشدد على أن مرض فيروس كورونا لم يختف، والفيروس موجود والحالات موجودة، ولكن بعد إجازة العيد حدثت زيادة مضطردة في الحالات، وهذا يعني زيادة في عدد الحالات والدخول في الموجة الرابعة.

نصائح للمصريين

ووجه عددًا من النصائح إلى المصريين قبل الدخول إلى الموجة الرابعة، وأهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتلقي التطعيم مشددًا على أن البلاد التي طعمت عددًا كبيرًا من مواطنيها استطاعت أن تسيطر إلى حد ما على الفيروس وإتاحة الفرصة لمواطنيها لممارسة الحياة على طبيعتها، لافتًا إلى أن مصر تعاملت بتوازن مع الفيروس من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، والإجراءات الاحترازية والوقائية، وهذا سلاح مهم لمكافحة انتشار المرض.

رسالة لمن يخافون من اللقاح

أما الذين يخافون من الحصول على اللقاح، قال مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن الدولة بذلت جهودًا لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لتطعيم أكبر قدر ممكن من الشعب المصري، وتم تطعيم عدة ملايين، والرئيس وجه بتطعيم كل العاملين في المصالح الحكومية التي تتعامل مع الجماهير لأن التطعيم يقلل من فرص الإصابة والعدوى، ومصر تسعى لتطعيم 40% من الشعب المصري بنهاية هذا العام، مشددًا على أن مصر طعمت عدة ملايين ولم تظهر أي أعراض شديدة على أي من الذين تلقوا التطعيم.