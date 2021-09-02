طريقة التقديم للمعهد العالي للحاسبات والتكنولوجيا بالطود

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود في الاقصر، أحد المعاهد المُعتمدة رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو يُعادل شهادة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات الهندسة المدنية وهندسة الاتصالات والإلكترونيات والهندسة المعمارية، كما أنه مُعتمد من نقابة المهندسين المصرية، فضلاً عن حصوله على شهادة «الأيزو 9001»، ويقع في مركز ومدينة الطود، شرق محافظة الأقصر.

طريقة التقديم والالتحاق بالمعهد

يتم التقديم والالتحاق بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بوزارة التعليم العالى، ويتم التقديم حسب المواعيد التى يحددها الموقع طبقاً لكل مؤهل على حدة، ويقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بنظام 3 أو 5 سنوات، وكذلك الدبلومة الأمريكية وطلاب الثانوية البريطانية IG.

ويتم التقديم والالتحاق بالمعهد من خلال هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg

طريقة التحويل إلى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود

يتم التقديم من خلال إحضار هذه المستندات:

أولاً: مستندات التحويل من كلية غير مناظرة إلى المعهد:

1) بيان حالة من الكلية المحول منها، موجه للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود في الأقصر.

2) مستخرج رسمي من المؤهل الدراسي.

3) صورة الرقم القومى للطالب وولي ولي الأمر.

4) شهادة ميلاد الطالب.

ثانياً: مستندات التحويل من كلية أو معهد مناظر إلى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر:

1) بيان حالة من المعهد أو الكلية المحول منها

2) بيان درجات من المعهد أو الكلية المحول منها.

3) محتوى علمي من المعهد أو الكلية المحول منها.

4) مستخرج رسمي من شهادة المؤهل الدراسي.

5) صورة الرقم القومى للوالد والطالب وصورة شهادة الميلاد.

ومن شروط الالتحاق بالمعهد، أن يحصل الطالب على مجموع درجاته تتناسب مع مجموع الحد الأدنى للقبول بالمعهد سنة حصوله على المؤهل الدراسى، ولكن في حالة عدم حصوله على مجموع الحد الادني للقبول، هُنا يشترط حصول الطالب على تقدير عام جيد بشأن المعاهد المناظرة التى تعمل بنظام الفصلين او حصوله على GPA 2.3 نقطة، بشأن المعاهد التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتكون الأولوية لمن بادر بالتقديم.

مصروفات المعهد

مصروفات المعهد مُدونة على موقعه الرسمي للوزارة بجانب اسم المعهد، كما أن المعهد العالي للحاسبات والتكنولوجيا لا يحصل المعهد أي رسوم دراسية اضافية.

وفي حالة رغب طالب حاصل على مؤهل سابق في التقديم للمعهد ولم يتقدم في التنسيق، التوجه لادارة المعهد مباشرة و احضار اصل شهادة المؤهل الدراسي اصل شهادة الميلاد.