عقوبة وضع «كاوتش أو حجر» لحجز ركنة سيارة.. غرامة مالية

كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تُطبق عقوبة ضد أى مواطن يقوم بوضع كاوتش أو حجر أو سلسلة حديد لحجز مساحة لركن سيارته في الشارع الذى يقطن فيه، بعدما رصدت الوزارة تنامي هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية.

مصدر: يحق للمفتش إقرار عقوبة مادية دون التقيد بمبلغ معين

وأشارت المصادر لـ «الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية منحت المحافظات سلطة فرض العقوبة على شكل غرامة مالية يقدرها مفتش المحليات الذي يقوم بالحملة التفتيشية على من يقوم بوضع حجر أو سلسلة حديد لحجز مساحة لركن أو انتظار سيارته، دون التقيد بمبلغ مادي مُعين، حيث ستكون الغرامة بحسب الموقف التقديري ويلزم الموقع عليه العقوبة بدفعها مع نزع السلسلة الحديد والكاوتش.

مجلس النواب يعتزم التقدم بتعديل تشريعي لتجريم وضع حواجز أسفل المنازل

وبحسب المصادر، من المنتظر أن تشمل تعديلات قانون المرور الجديد التى سترسلها الحكومة عقب عودة البرلمان من العطلة الحالية في مطلع أكتوبر المقبل، نصًا يجرم وضع أى حواجز في أماكن انتظار وركنات السيارات أسفل المنازل

ويضم «قانون انتظار السيارات في الشوارع» الجديد، إمكانية تخصيص أماكن انتظار سواء للأفراد أو الشركات الذين يريدون حجز أماكن لسياراتهم، وذلك عبر الحصول على ما يُعرف بـ«تصريح حجز مكان للسيارة».

ويحتاج المواطن لحجز المكان، بحسب القانون، إلى صورة بطاقة الرقم القومي الشخصية، وصورة من رخصة المركبة، السيارة، التي يمتلكها المواطن، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

ويُقدم المواطن الأوراق المطلوبة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في نطاق الحي التابع له، ليتم إجراء معاينة للمكان المطلوب حجزه بواسطة الحي، وفي حال الموافقة، سيتم إصدار لافتة لسيارته لمكان حجزها، مع وضع حواجز لمنع وقوف سيارة أخرى، مع دفع قيمة الحجز.